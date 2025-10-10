Newells y Tigre quedaron a mano en una noche caliente en Rosario

La Lepra, que venía de caer estrepitosamente ante Boca por 5 a 0, igualó 1-1 ante el Matador, que estiró su racha a cinco juegos sin caer.

Tigre y Newell’s Old Boys igualaron 1-1 en el estadio Marcelo Bielsa, por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro estuvo marcado por la emoción tras el gol de Ignacio Russo, quien le dedicó su tanto a su padre, Miguel Ángel Russo, fallecido días atrás.

El Matador abrió el marcador a los 21 minutos, luego de una gran jugada individual de David Romero, que asistió a Russo para el 1-0. Siete minutos más tarde, Facundo Guch igualó el resultado con un remate cruzado tras una buena acción por izquierda de Luciano Herrera.

Con el empate, el conjunto dirigido por Diego Dabove suma 17 puntos y se mantiene sexto en la Zona A, mientras que el equipo de Cristian Fabbiani continúa en el penúltimo puesto, con 11 unidades.

El desarrollo del primer tiempo tuvo intensidad y emociones. A los 19 minutos, Gonzalo Maroni avisó para el local con un cabezazo desviado. Luego llegaron los goles, ambos en un lapso de siete minutos que marcaron el ritmo del encuentro.

En el complemento, Newell’s buscó más protagonismo. A los 27 minutos, Jerónimo Gómez Mattar probó con un disparo lejano que exigió a Felipe Zenobio, mientras que diez minutos después, Fernando González casi convierte de cabeza.

La última del partido llegó a los 38 minutos, con un potente remate de Simón Rivero que el arquero Williams Barlasina envió al córner con una gran reacción.

En la próxima fecha, Tigre recibirá a Barracas Central el lunes 20 de octubre a las 19:00 horas, mientras que Newell’s visitará a Argentinos Juniors el viernes 17 a las 21:15.