Newell’s va por tres puntos vitales ante un Tigre que viene creciendo

Desde las 18.30, la Lepra, que lleva cuatro partidos sin ganar y viene de una dura goleada ante Boca, buscará recuperarse ante un Matador en alza que sueña con clasificar a la Copa Sudamericana.

Hoy 08:43

Newell’s Old Boys y Tigre se enfrentan este viernes desde las 18:30 en el Coloso Marcelo Bielsa por la 12ª fecha del Torneo Clausura, en un encuentro que puede marcar el rumbo de ambos equipos. El conjunto rosarino atraviesa una profunda crisis deportiva e institucional, mientras que el Matador llega con confianza y aspira a mantenerse en zona de copas.

El presente de la Lepra es preocupante. Tras la goleada 5-0 ante Boca, alcanzó los cuatro partidos sin ganar y sufrió 12 goles en contra en ese lapso, lo que dejó al DT Cristian Fabbiani en la cuerda floja. El equipo también quedó eliminado de la Copa Argentina frente a Belgrano, y los hinchas expresaron su malestar con fuertes protestas y pedidos de elecciones anticipadas, que fueron rechazados por la dirigencia. A pesar de las críticas, Fabbiani aseguró que no piensa renunciar, ya que “el club no quiere tirar la plata y pagar todo su contrato”.

En la vereda opuesta, Tigre vive su mejor momento en meses. Los dirigidos por Diego Dabove acumulan cuatro partidos invictos y se ubican sextos en la Zona A, además de consolidarse en los puestos de Copa Sudamericana en la tabla anual. Sin embargo, sus últimos resultados no estuvieron exentos de polémica: el Matador fue beneficiado con dos penales discutidos ante Racing e Independiente Rivadavia, y el empate con Defensa y Justicia dejó bronca por un penal no sancionado al rival. Para este partido, no podrá contar con su capitán Joaquín Laso, expulsado en la última fecha.

Antes del inicio del encuentro se realizará un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo, histórico entrenador argentino que falleció este miércoles a los 69 años.

Probable formación de Newell’s: Williams Barlasina; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Martín Luciano; Éver Banega, Gaspar Iñíguez, Gonzalo Maroni; Facundo Guch, Carlos González y Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.

Posible once de Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Ramón Arias, Alan Barrionuevo, Diego Sosa; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Julián López, Elías Cabrera; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.