En vivo: Newell’s va por tres puntos vitales ante un Tigre que viene creciendo

Desde las 18.30, la Lepra, que lleva cuatro partidos sin ganar y viene de una dura goleada ante Boca, buscará recuperarse ante un Matador en alza que sueña con clasificar a la Copa Sudamericana.
Newell’s Old Boys y Tigre se enfrentan este viernes desde las 18:30 en el Coloso Marcelo Bielsa por la 12ª fecha del Torneo Clausura, en un encuentro que puede marcar el rumbo de ambos equipos. El conjunto rosarino atraviesa una profunda crisis deportiva e institucional, mientras que el Matador llega con confianza y aspira a mantenerse en zona de copas.
