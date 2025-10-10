Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 OCT 2025 | 33º
X
Somos Deporte

En vivo: Newell’s va por tres puntos vitales ante un Tigre que viene creciendo

Desde las 18.30, la Lepra, que lleva cuatro partidos sin ganar y viene de una dura goleada ante Boca, buscará recuperarse ante un Matador en alza que sueña con clasificar a la Copa Sudamericana.

Hoy 18:39

Newell’s Old Boys y Tigre se enfrentan este viernes desde las 18:30 en el Coloso Marcelo Bielsa por la 12ª fecha del Torneo Clausura, en un encuentro que puede marcar el rumbo de ambos equipos. El conjunto rosarino atraviesa una profunda crisis deportiva e institucional, mientras que el Matador llega con confianza y aspira a mantenerse en zona de copas.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Tigre Club Atlético Newell’s Old Boys

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Exgendarme mató de dos disparos a un delincuente que intentó ingresar en su casa
  2. 2. Central Córdoba logró un triunfazo ante Unión y quedó como escolta de la Zona A
  3. 3. Vecinos del Misky Mayu, tras la muerte de un delincuente: “Esto es tierra de nadie, vivimos presos en nuestras casas”
  4. 4. Desgarrador testimonio de la abuela del ladrón baleado: "Robaba para drogarse desde los 12 años"
  5. 5. El tiempo para este viernes 10 de octubre en Santiago del Estero: el calor se hará sentir con una máxima de 37ºC
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT