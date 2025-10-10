Sin Messi, Argentina venció a Venezuela en el primer amistoso en Miami

La Scaloneta se impuso por 1-0 sobre la Vinotinto gracias a un gol de Lo Celso. El lunes tendrá otro ensayo ante Puerto Rico.

Hoy 23:56

La Selección Argentina logró un triunfo por 1-0 frente a Venezuela en un nuevo amistoso internacional disputado este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami. Sin Lionel Messi en cancha, el equipo de Lionel Scaloni mostró buenos pasajes de juego, aunque también dejó algunas dudas en el fondo.

El único gol del encuentro lo marcó Giovani Lo Celso durante el primer tiempo, aprovechando una jugada colectiva bien elaborada para definir con precisión. El mediocampista del Tottenham fue una de las figuras del partido y mostró su habitual claridad en la generación de juego.

A pesar de la superioridad albiceleste, el arquero venezolano José Contreras fue clave para evitar una diferencia mayor. Con varias intervenciones destacadas, mantuvo a la Vinotinto con vida hasta el cierre del encuentro.

Entre las novedades del once inicial, Marcos Senesi y Nicolás Paz fueron titulares y cumplieron una correcta labor. Sin embargo, Scaloni optó por no realizar demasiadas pruebas desde el banco, prefiriendo dar minutos a jugadores con rodaje en el ciclo.

Más allá de algunos errores defensivos que deberán corregirse, el rendimiento general fue positivo. La Albiceleste dominó gran parte del juego y dejó buenas sensaciones de cara al próximo compromiso.

El martes, el conjunto nacional enfrentará a Puerto Rico, donde se espera que el entrenador introduzca nuevas variantes para seguir evaluando opciones en la previa a las próximas Fechas FIFA.