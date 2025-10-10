Ingresar
Sin Messi, la Selección Argentina enfrenta a Venezuela en Miami

La Albiceleste vuelve a la acción tras liderar las Eliminatorias. Scaloni probará variantes. Transmite Canal 7 Satelital de Santiago del Estero.

Hoy 19:13

La Selección Argentina volverá a presentarse este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami para medirse ante Venezuela desde las 21, en el primero de los amistosos de preparación rumbo al Mundial 2026. Será una buena oportunidad para que Lionel Scaloni observe a jugadores con menos minutos y empiece a definir la lista de 26 que viajará a Norteamérica.

La Albiceleste llega en un gran momento: cerró las Eliminatorias Sudamericanas en lo más alto con 38 puntos, producto de la goleada 3-0 a la Vinotinto en el Monumental y la caída 1-0 frente a Ecuador en Guayaquil. Ya clasificada con varias fechas de antelación tras el recordado 4-1 a Brasil, Argentina comienza una nueva etapa enfocada en la Finalissima contra España (en marzo) y la defensa del título mundial.

Del otro lado, Venezuela llega golpeada tras quedar fuera del Repechaje mundialista. La dura derrota 6-3 ante Colombia en la última fecha de las Eliminatorias provocó la salida de Fernando “Bocha” Batista y la asunción interina de Oswaldo Vizcarrondo. La Vinotinto, que soñaba con su primera clasificación, buscará recomponerse ante el campeón del mundo y mostrar señales de renovación.

Probable formación de Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás González; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Posible once de Venezuela: José Contreras; Jon Aramburu, Carlos Vivas, Teo Quintero, Nahuel Ferraresi, Luis Balbo; Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Jorge Yriarte; Kevin Kelsy y Jovanny Bolívar. DT: Oswaldo Vizcarrondo.

