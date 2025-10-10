Jennifer Aniston rompió el silencio sobre los medios, las fake news y sus problemas de maternidad

En una entrevista exclusiva, Jennifer Aniston abrió su corazón sobre el impacto de las noticias falsas en su vida, la presión mediática durante sus matrimonios y la constante intrusión en su lucha personal por formar una familia.

En una profunda entrevista con Harper’s Bazaar, Jennifer Aniston habló sobre algunos de los aspectos más difíciles de su vida privada que, a menudo, fueron objeto de especulaciones y juicios públicos. La actriz, conocida por su papel en Friends y por su éxito en The Morning Show, se mostró más abierta que nunca sobre cómo las fake news y el tratamiento sensacionalista de su vida personal han afectado su bienestar, especialmente en lo que respecta a su maternidad.

Aniston recordó los primeros años de su matrimonio con Brad Pitt, cuando los medios de comunicación comenzaron a bombardearla con preguntas sobre por qué no tenía hijos. “Me afecta. Soy solo un ser humano”, expresó, visiblemente conmovida por la presión social y mediática a la que estuvo sometida en esa época. La constante insistencia de los periodistas sobre su vida reproductiva no solo invadió su intimidad, sino que también la puso en una posición vulnerable frente al público.

En 2016, Aniston escribió un artículo para Huffington Post en el que denunciaba la insensibilidad de los medios en cuanto a su fertilidad. Ahora, años después, la actriz volvió a reflexionar sobre ese tema en la entrevista de Harper’s Bazaar, revelando que se sometió a un tratamiento de fertilización in vitro durante uno de sus matrimonios, un proceso que no salió como esperaba. "No conocían mi historia, ni lo que había pasado durante los últimos 20 años para intentar formar una familia", dijo, lamentando que el público jamás haya sido consciente de sus problemas médicos.

La actriz también hizo un claro reproche al trato que los medios de comunicación le dieron a sus problemas personales, señalando que “no es asunto de nadie” lo que pasa en su vida íntima. "Llega un punto en el que es imposible no oírlo: la historia de que no tendré un bebé, de que soy egoísta o una adicta al trabajo. Sí me afecta; soy solo un ser humano", reconoció, dejando entrever cómo la presión pública se convirtió en un desafío emocional constante.

Además, Aniston destacó lo importante que fue para ella compartir su historia en 2016, ya que sintió que su experiencia representaba a muchas mujeres que enfrentaban problemas similares. "Me convertí en la voz de muchas mujeres que en ese momento estaban tratando de tener hijos y lidiando con la fertilización", subrayó, dejando claro que no fue solo una lucha personal, sino una causa compartida con otras.

En cuanto a los medios de comunicación, la actriz señaló que, aunque la cultura del sensacionalismo ha cambiado un poco, ahora es aún más difícil controlar la desinformación. "Ahora cualquier imbécil puede permanecer en el anonimato y escribir lo que le dé la gana", dijo, haciendo referencia a cómo las redes sociales han amplificado la proliferación de rumores y comentarios malintencionados.

Cuando se le preguntó sobre las distorsiones de sus palabras y la forma en que la prensa ha construido narrativas erróneas, Aniston mostró una actitud más resignada. "Cuando más edad tengo, menos me importa corregir una historia. El ciclo de noticias es tan rápido que simplemente desaparece", explicó, aunque reconoció que a veces siente la necesidad de hacer justicia. “Si mi familia y mis amigos saben la verdad, entonces eso es lo único que importa”, reflexionó.

Por último, la actriz compartió lo que considera el mayor elogio que ha recibido a lo largo de su carrera: "La gente dice que vuelve a ver episodios de Friends para mejorar su salud mental; que si están estresados por las noticias o el mundo, simplemente se sientan a ver un episodio. Ese es el mayor halago", concluyó, con una sonrisa, dejando claro que, a pesar de los desafíos mediáticos, su legado sigue siendo algo que conforta y apoya a sus seguidores en tiempos difíciles.