Boca confirma a Claudio Úbeda al mando tras el fallecimiento de Russo

El histórico ayudante de Miguel tomará las riendas del primer equipo hasta fin de año, mientras se mantiene intacta la estructura del cuerpo técnico y Riquelme apuesta a cerrar 2025 con la clasificación a la Libertadores.

Hoy 10:02

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo dejó un profundo vacío en Boca y conmocionó al fútbol argentino. En medio del dolor, la dirigencia confirmó que Claudio Úbeda, su histórico ayudante, continuará al frente del plantel profesional hasta fin de año. No habrá reemplazo directo: la estructura que acompañó al histórico DT seguirá intacta, respetando la metodología y dinámica implementada por Russo.

El presidente del club, Juan Román Riquelme, respaldó la decisión y confía en la capacidad de Úbeda para sostener el proyecto deportivo, acompañar al plantel en un momento tan sensible y mantener la unidad del vestuario. La prioridad, más allá de lo futbolístico, es el apoyo emocional al plantel, aunque el objetivo deportivo sigue siendo asegurar la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Úbeda estará acompañado por Juvenal Rodríguez como segundo ayudante, manteniendo la dupla que trabajó junto a Russo en Arabia Saudita, Rosario Central y San Lorenzo, donde lograron la Copa de la Liga Profesional 2023 con el Canalla. Asimismo, Adrián Gerónimo y Cristian Aquino continuarán como preparadores físicos, mientras que Cristian Muñoz seguirá como entrenador de arqueros, siendo un pilar en la preparación de los goleros y hombre de confianza del histórico DT.

La nueva etapa comenzará oficialmente el próximo sábado, con Úbeda al frente y el resto del cuerpo técnico cumpliendo sus funciones habituales. Más allá del desafío deportivo, la meta inmediata será mantener la cohesión y fortaleza emocional de un equipo profundamente afectado por la pérdida de su entrenador.