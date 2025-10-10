Vecinos del Misky Mayu, tras la muerte de un delincuente: “Esto es tierra de nadie, vivimos presos en nuestras casas”

Los habitantes del barrio bandeño expresaron su miedo y cansancio por los constantes hechos de inseguridad. Pidieron mayor presencia policial y aseguraron que la zona “es un desastre” por la cantidad de robos.

Hoy 10:21

La Banda vive horas de conmoción luego de que un exgendarme matara de un disparo a un delincuente que intentó ingresar a su vivienda, en el barrio Misky Mayu, durante la madrugada de este viernes. El hecho, ocurrido cerca del Sector 5, reavivó el temor entre los vecinos, quienes denunciaron que los robos son constantes y que “nadie hace nada”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Radio Panorama, los residentes describieron la zona como “muy peligrosa” y aseguraron que viven atemorizados. “Andan todas las noches, hay mucha gente adicta. A mí también me robaron. Llaman a la policía y no viene. Esto es tierra de nadie”, relató uno de los habitantes.

Otra vecina fue contundente: “Es una vergüenza, no se puede salir a ningún lado. Vivimos presos en nuestras casas. Te andan en el techo, en todos lados. Esto es de toda la vida, nunca se termina”.

Entre los testimonios, también hubo quienes vincularon la inseguridad con la crisis social. “Con la pobreza que hay, habrá más delincuencia. Es un desastre. Estamos en la parada y te agarran. Uno tiene que tener las cosas debajo de la ropa”, expresó una mujer indignada.

Por su parte, Teresa, otra vecina, aseguró que “en el Misky ya no se puede vivir”. “Salgo con el Jesús en la boca. Llega las 6 de la tarde y pongo candado a todo. A mi hija también le robaron cuando bajaba del colectivo y quedó traumada”, manifestó con angustia.

Mientras tanto, la investigación continúa y las autoridades intentan esclarecer las circunstancias exactas del hecho.