Javier Milei felicitó a María Corina Machado por su Premio Nobel de la Paz: "Más que merecido"

El presidente de la Nación destacó el reconocimiento internacional a la valiente lucha de Machado en defensa de la libertad y la democracia en Venezuela, especialmente contra el régimen de Nicolás Maduro.

Hoy 10:17

El presidente de la Nación, Javier Milei, felicitó este viernes a María Corina Machado, la líder opositora venezolana, por su Premio Nobel de la Paz 2025. A través de una breve publicación en sus redes sociales, Milei destacó el reconocimiento internacional a la valiente lucha de Machado en defensa de la libertad y la democracia en Venezuela, especialmente contra el régimen de Nicolás Maduro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Mis felicitaciones por este reconocimiento, más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia”, escribió Milei, quien agregó un mensaje de admiración hacia la política venezolana: “Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela”.