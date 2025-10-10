Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 OCT 2025 | 31º
X
País

Javier Milei felicitó a María Corina Machado por su Premio Nobel de la Paz: "Más que merecido"

El presidente de la Nación destacó el reconocimiento internacional a la valiente lucha de Machado en defensa de la libertad y la democracia en Venezuela, especialmente contra el régimen de Nicolás Maduro.

Hoy 10:17

El presidente de la Nación, Javier Milei, felicitó este viernes a María Corina Machado, la líder opositora venezolana, por su Premio Nobel de la Paz 2025. A través de una breve publicación en sus redes sociales, Milei destacó el reconocimiento internacional a la valiente lucha de Machado en defensa de la libertad y la democracia en Venezuela, especialmente contra el régimen de Nicolás Maduro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Mis felicitaciones por este reconocimiento, más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia”, escribió Milei, quien agregó un mensaje de admiración hacia la política venezolana: “Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela”.

TEMAS Javier Milei María Corina Machado

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Exgendarme mató de un disparo a un delincuente que intentó ingresar en su casa
  2. 2. El tiempo para este viernes 10 de octubre en Santiago del Estero: el calor se hará sentir con una máxima de 37ºC
  3. 3. Un hombre incendió la casa de su ex pareja e intentó quitarse la vida en estado de ebriedad
  4. 4. “¡Estoy en shock!”: la reacción de Corina Machado al enterarse que ganó el Premio Nobel de la Paz
  5. 5. Central Córdoba recibe a Unión de Santa Fe en un duelo clave por la clasificación a los playoffs
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT