SANTIAGO DEL ESTERO | 10 OCT 2025 | 31º
Policiales

Demoraron a un joven por robar dinero de una carnicería del Mercado Armonía

La autoridad judicial de turno dispuso el secuestro del dinero y la entrega del adolescente a su progenitora, en cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Hoy 11:01

En la madrugada de este viernes, personal policial que se encontraba prestando servicio adicional en el Mercado Armonía intervino rápidamente ante un caso de hurto ocurrido en una carnicería ubicada en el lugar. Un adolescente ingresó al comercio y sustrajo una suma de dinero de la caja registradora.

Gracias a la pronta acción de los efectivos, se logró la demora del menor y la recuperación del dinero sustraído. El procedimiento contó con la colaboración de agentes de la División de Seguridad y Asistencia Comunitaria y de la Comisaría Comunitaria N°1, dependientes del Departamento de Seguridad Ciudadana N°2 de la Zona Centro.

La autoridad judicial de turno dispuso el secuestro del dinero y la entrega del adolescente a su progenitora, en cumplimiento de los procedimientos establecidos. La intervención policial evitó que el hecho tuviera mayores consecuencias y permitió la resolución rápida del incidente.

