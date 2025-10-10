Ingresar
Aprehendieron a un hombre por robar elementos en una escuela de Villa Atamisqui

El hecho tuvo lugar en una escuela ubicada en el barrio Centro.

Hoy 11:04

Efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 20 de Villa Atamisqui intervinieron en un caso de hurto ocurrido en una escuela ubicada en el barrio Centro, donde un hombre fue aprehendido tras ser registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento educativo.

El hecho comenzó cuando el personal policial fue alertado, a través del sistema de videovigilancia, sobre la presencia de un sujeto que salía del edificio escolar transportando objetos. Al notar que estaba siendo grabado por las cámaras, el individuo intentó dañar el equipo de monitoreo, golpeándolo con un objeto para desviar su ángulo de visión.

Con esta información, los efectivos se dirigieron rápidamente al lugar, donde observaron al sujeto cerrando el portón de acceso del establecimiento. El hombre intentó justificarse, afirmando ser el sereno de una obra en construcción que se lleva a cabo en el lugar, pero durante la intervención policial se descubrió que en su poder llevaba un tacho de pintura de 20 litros y 12 cortes de machimbre de PVC de aproximadamente un metro de largo, además de una motocicleta Zanella RX 150 cc con la que se movilizaba.

Ante esta situación, se dio aviso a la autoridad judicial, quien dispuso el secuestro de los elementos robados y de la motocicleta. El hombre fue trasladado a sede policial en calidad de aprehendido y puesto a disposición de la justicia para continuar con las investigaciones.

