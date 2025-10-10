Israel Roldán confía en Sarmiento para ganar en casa y avanzar en la Fase Reválida

Tras el 0-0 en Mendoza, el volante del Verde aseguró que el equipo buscará la victoria desde el primer minuto en el estadio Ciudad de La Banda y destacó la unión del grupo.

Hoy 11:02

En la previa del duelo de vuelta ante San Martín de Mendoza por los 16avos de final de la Fase Reválida del Torneo Federal A, Israel Roldán se mostró optimista respecto al presente de Sarmiento. El volante aseguró que el equipo irá por la victoria desde el inicio, pese a que un empate le alcanzaría para avanzar.

"Partido lindo, vamos por todo a dejar el triunfo en casa. Conseguimos un gran resultado allá, sabemos que con el empate pasamos, pero no hay que estar pendiente a eso. Del primer minuto hay que ganar", señaló Roldán.

El mediocampista destacó además la fortaleza del Profe como local: "Somos fuertes en casa, tenemos una cuota pendiente de visitante y lo haremos valer como local". Sobre la racha negativa del equipo, aseguró: "Estamos bien, tuvimos una racha negativa pero estamos bien, somos un grupo unido".

Sarmiento buscará este fin de semana dejar atrás los resultados irregulares y ratificar su favoritismo en La Banda para clasificar a los octavos de final de la Fase Reválida.

La terna arbitral, proveniente de la provincia de Salta, estará compuesta por Gustavo Federico Benites como juez principal, acompañado por Luciano Agustín Díaz y Diego Pablo Ocampo como asistentes, mientras que Facundo Misael Vizgarra Campos será el cuarto árbitro.