Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 OCT 2025 | 31º
X
Policiales

Bomberos sofocaron incendio de pastizales tras varias horas de trabajo

En el lugar trabajaron, en forma conjunta, 2 dotaciones de Bomberos Voluntarios y otra de Bomberos de la Policía de la Provincia.

Hoy 11:28
Bomberos voluntarios

Tras un intenso trabajo que demandó más de 4 horas, donde trabajaron en forma conjunta 2 dotaciones de Bomberos Voluntarios y otra de la Policía de la Provincia, se pudo extinguir un incendio de pastizales en el barrio Ataona.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Incendio barrio Ataona Incendio barrio Ataona

Vecinos alertaron, en horas de la madrugada de este viernes, sobre el fuego que se había extendido y tomado además a eucaliptos de la zona.

Te recomendamos: Incendio descontrolado en la noche del jueves sorprendió a vecinos del Barrio Atahona

Las dotaciones de bomberos se dirigieron hacia el barrio, ubicado en El Zanjón, y pusieron toda su destreza en acción para asegurar la integridad de los vecinos y sus bienes.

TEMAS Bomberos

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Exgendarme mató de un disparo a un delincuente que intentó ingresar en su casa
  2. 2. El tiempo para este viernes 10 de octubre en Santiago del Estero: el calor se hará sentir con una máxima de 37ºC
  3. 3. Un hombre incendió la casa de su ex pareja e intentó quitarse la vida en estado de ebriedad
  4. 4. “¡Estoy en shock!”: la reacción de Corina Machado al enterarse que ganó el Premio Nobel de la Paz
  5. 5. Central Córdoba recibe a Unión de Santa Fe en un duelo clave por la clasificación a los playoffs
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT