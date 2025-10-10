Bomberos sofocaron incendio de pastizales tras varias horas de trabajo

En el lugar trabajaron, en forma conjunta, 2 dotaciones de Bomberos Voluntarios y otra de Bomberos de la Policía de la Provincia.

Tras un intenso trabajo que demandó más de 4 horas, donde trabajaron en forma conjunta 2 dotaciones de Bomberos Voluntarios y otra de la Policía de la Provincia, se pudo extinguir un incendio de pastizales en el barrio Ataona.

Incendio barrio Ataona

Vecinos alertaron, en horas de la madrugada de este viernes, sobre el fuego que se había extendido y tomado además a eucaliptos de la zona.

Las dotaciones de bomberos se dirigieron hacia el barrio, ubicado en El Zanjón, y pusieron toda su destreza en acción para asegurar la integridad de los vecinos y sus bienes.