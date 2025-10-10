George Clooney confirma que Ocean’s Fourteen comenzará a rodarse en 2026

El actor adelanta que espera reencontrarse con Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle y Julia Roberts en la cuarta entrega de la saga iniciada en 2001.

Hoy 11:49

George Clooney confirmó que la cuarta entrega de la saga Ocean’s, titulada Ocean’s Fourteen, comenzará a rodarse en 2026. El actor reveló a E! News que el proyecto ya recibió la aprobación presupuestaria de Warner Bros. y que actualmente se encuentran definiendo el calendario de producción.

“Acabamos de recibir la aprobación del presupuesto por parte de Warner Bros., y ahora estamos intentando organizarnos. Probablemente empecemos a rodar en unos nueve o diez meses”, explicó Clooney.

El intérprete también adelantó que espera reencontrarse con varios de sus antiguos compañeros de elenco, entre ellos Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle y Julia Roberts. “Sí, con Brad, Matt, Don y Julia. Cené anoche con Julia. Seguimos siendo muy buenos amigos. Así que la oportunidad de volver a trabajar juntos sería genial”, comentó.

Clooney y Roberts coincidieron recientemente durante una cena por el estreno de Caza de brujas, película protagonizada por la actriz que se estrenará en España el 17 de octubre.

Por el momento no se han revelado detalles sobre la trama ni sobre quién estará a cargo del guion. Entre los posibles directores que podrían asumir el proyecto figuran Edward Berger y David Leitch, ya que Steven Soderbergh, responsable de las tres películas anteriores (Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve y Ocean’s Thirteen), no participará en esta ocasión.

El anuncio se produce poco después de que Warner Bros. decidiera no continuar con la secuela de Heat, dirigida por Michael Mann, debido a diferencias presupuestarias. Ese proyecto, titulado Heat 2, será finalmente financiado por United Artists y Amazon MGM Studios.

Clooney y Pitt habían trabajado juntos recientemente en Wolfs, estrenada en Apple TV+ el año pasado, diecisiete años después de Ocean’s Thirteen. Aunque se llegó a considerar una secuela de Wolfs, el proyecto fue descartado por su director Jon Watts tras cambios en el plan de distribución.

De forma paralela, también está en marcha una precuela de la franquicia Ocean’s, titulada provisionalmente Oceans. Dirigida por Lee Isaac Chung, contará con Margot Robbie y Bradley Cooper como protagonistas, en sustitución de Ryan Gosling. Según los primeros reportes, la historia podría centrarse en los padres del personaje interpretado por Clooney.