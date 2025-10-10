Autoridades provinciales participaron de los festejos por el Día del Camino y del Trabajador Vial

En una jornada especial, autoridades provinciales reconocieron la labor de los trabajadores viales, clave para mantener las rutas de comunicación y contribuir a la conectividad de la provincia.

Hoy 12:42

El vicegobernador Carlos Silva Neder y el jefe de Gabinete, Elías Suárez, participaron este jueves de la celebración por el Día del Camino y del Trabajador Vial.

También estuvieron el ministro de Obras Públicas, Aldo Hid; el secretario de Obras Públicas, Jorge Zuaín; el presidente del Consejo Provincial de Vialidad, José Alfano, y el representante de la Federación Argentina de Trabajadores Viales, Carlos Salinas, quienes fueron recibidos por el titular de Sindicato Vial de la provincia (Sivipse), Roque Antonio Rojas.

Carlos Silva Neder y Elías Suárez

Al hacer uso de la palabra, Rojas saludó a todos los trabajadores viales y dijo: "Estamos festejando un día más de nuestra actividad, orgullosos del trabajo que realizamos a diario en una provincia que tiene gobernantes que siempre piensan en los trabajadores".

A su turno, Alfano valoró la labor de quienes brindan un servicio fundamental a la comunidad, "como es mantener en condiciones las vías de comunicación de toda la provincia".

Por su parte, el jefe de Gabinete expresó su “agradecimiento a todos los trabajadores viales que realizan acciones fundamentales para la conectividad vial, que permiten que nuestros docentes y alumnos, como también el comercio y la producción transiten sin inconvenientes".

Al final aseguró: "Desde el Gobierno de la provincia nos comprometemos a seguir escuchando a los trabajadores que son la columna vertebral de la producción".

En el final, Silva Neder transmitió los saludos del gobernador Gerardo Zamora a todos los trabajadores viales y sostuvo: "Gracias por el esfuerzo y el compromiso para que la red vial este bien en Santiago del Estero, para que haya conexión y para que todos podamos transitar".