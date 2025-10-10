Billie Eilish sufre brutal agresión de un fan en pleno concierto en Miami

La cantante de 23 años vivió un susto en pleno concierto cuando un asistente la agredió. El hecho fue grabado por otro fan que estaba entre el público.

Hoy 12:47

En la noche del jueves, Billie Eilish protagonizó un angustiante episodio sobre el escenario del Kaseya Center, en Miami. La artista estadounidense de 23 años, que daba inicio a la parte norteamericana de su gira “Hit Me Hard and Soft”, fue violentamente sujetada por un fan mientras se acercaba al público, provocando preocupación entre los asistentes y su equipo de seguridad.

El incidente ocurrió cuando la intérprete de “Bad Guy” realizaba su característico recorrido junto a las vallas de contención para saludar a sus seguidores. Entre aplausos y gritos de emoción, Eilish se detuvo para dar algunas palmadas a los fans más cercanos. Sin embargo, el ambiente cambió abruptamente cuando una persona del público la tomó con fuerza del brazo, impidiéndole avanzar y torciendo su extremidad.

En cuestión de segundos, los guardias de seguridad intervinieron para separar a la multitud y permitir que Billie retomara su posición. Aunque la cantante logró recomponerse rápidamente, se la vio visiblemente molesta y sorprendida, lanzando una mirada de desconcierto hacia el sector desde donde fue sujetada antes de alejarse.

Los fanáticos presentes relataron que el hecho generó un silencio momentáneo entre los asistentes, seguido de gritos de apoyo hacia la artista. Algunos videos del momento comenzaron a circular en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su indignación por lo ocurrido y destacaron la calma con la que Eilish manejó la situación.

En X, antes Twitter, usuarios aseguraron que “eso no es fandom, es agresión. ¿Cómo alguien puede hacer algo así durante un concierto?”. Otro usuario escribió que “ella solo estaba devolviendo afecto y alguien le arruinó el momento. ¿Dónde están los límites?”.

Mientras que en TikTok también reaccionaron los fans, que comentaron “¿qué estaba pensando esa persona?” y “los conciertos no son zona de impunidad”.

Hasta el momento, la cantante ni su equipo de representación han emitido un comunicado oficial sobre el incidente. Sin embargo, fuentes cercanas indicaron que el resto del show continuó con normalidad y que Billie no sufrió lesiones de gravedad.