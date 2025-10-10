Vladimir Putin: "El Nobel de la Paz a María Corina Machado ha perjudicado su prestigio"

El presidente de Rusia Vladimir Putin opinó este viernes sobre el Premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a la líder venezolana María Corina Machado. En esa línea, dijo que "el prestigio del premio se ha perdido".

Además, destacó el papel de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien era uno de los candidatos a recibir el Premio. “No soy yo el que decide si el actual presidente de Estados Unidos merece o no un premio Nobel, pero él (Trump) realmente hace mucho para la solución de crisis complejas y que duran durante décadas”, dijo Putin en una rueda de prensa en Dusambé.

Putin insistió en que Trump “definitivamente está esforzándose, está trabajando en estos temas para lograr la paz y resolver situaciones internacionales complejas. El ejemplo más claro es la situación en Oriente Medio”.