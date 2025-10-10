Trump desafió a China y advirtió sobre el poder económico de Estados Unidos

Este mensaje de Trump llega en un momento de tensión creciente entre las dos potencias económicas.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su cuenta en Truth Social este viernes para denunciar la actitud comercial de China y advertir sobre la potente posición económica que tiene Estados Unidos. Trump subrayó que, a pesar de que China ha mostrado comportamientos agresivos en el comercio global, Estados Unidos también posee "posiciones de monopolio" mucho más sólidas y de mayor alcance.

“Hasta ahora, no he optado por usarlas. Nunca tuve una razón para hacerlo”, destacó el exmandatario, al tiempo que dejó entrever que su administración podría haber adoptado una postura más firme en relación con el comercio con China.

Este mensaje de Trump llega en un momento de tensión creciente entre las dos potencias económicas, especialmente en medio de un conflicto comercial que se ha intensificado con un aumento masivo de los aranceles sobre los productos chinos que ingresan a Estados Unidos. El expresidente, conocido por su dura postura frente a China durante su mandato, ha insistido en que su país tiene la capacidad de imponer medidas económicas mucho más severas si así lo decide.