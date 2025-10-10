Detuvieron a un hombre por la muerte de una madre y su hija en Bahía Blanca

Cómo sigue la investigación. Está sospechado de haber iniciado el incendio que mató a Adriana Velázquez y a su hija Mariana Bustos. La Justicia aguarda los resultados de peritajes.

Hoy 13:35

La investigación por la muerte de dos mujeres en Bahía Blanca, Adriana Miriam Velázquez (52), y su hija Mariana Belén Bustos (25), tuvo un giro decisivo en las últimas horas: la Policía detuvo a un hombre acusado de haber participado en un crimen.

El operativo para capturarlo fue dispuesto por el fiscal Jorge Viego, a cargo de la UFIJ N° 5 especializada en homicidios. El sospechoso fue trasladado a una dependencia policial y será indagado en las próximas horas. Es un primo de Adriana y tío segundo de Mariana, informaron medios locales.

El hallazgo de los cuerpos ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada del miércoles en una casa ubicada en Santa Fe al 2300, en el barrio Thompson. Bomberos y policías acudieron al lugar después de un llamado por un incendio y encontraron los cuerpos calcinados de madre e hija en la misma cama.

Las pericias detectaron rastros de combustible en el lugar y signos de que el fuego habría sido intencional, posiblemente para eliminar evidencias. Además, faltaba la tapa del tanque de combustible de la moto de Bustos, y las mangueras estaban cortadas, lo que alimenta la hipótesis de que el agresor utilizó esa nafta para iniciar el incendio.

Vecinos aportaron datos clave: escucharon dos detonaciones -que podrían ser disparos- y vieron a un hombre escapar en moto minutos antes de que comenzaran las llamas. Estos testimonios ya están incorporados a la causa.

Dos hipótesis y varias pruebas en análisis

Desde un primer momento, la fiscalía avanzó sobre dos hipótesis principales:

Una relación afectiva reciente de Velázquez. Los investigadores no descartan que la mujer tuvo un vínculo sentimental con un hombre en los últimos meses, y que el crimen esté vinculado a ese entorno.

Un ingreso violento externo, con la posibilidad de participación de más de una persona. La casa no tenía signos de robo, pero sí de que las puertas fueron forzadas.

Mientras tanto, la fiscalía ordenó el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los movimientos previos y posteriores al ataque. También trabajan en el rastreo del celular de Velázquez, que no fue encontrado en la casa y podría aportar información clave sobre contactos y ubicaciones.

En paralelo, los forenses realizan estudios complementarios, ya que el estado de los cuerpos dificultó la autopsia tradicional. Estos análisis serán determinantes para establecer si las víctimas fueron asesinadas antes del incendio y cuál fue el mecanismo de muerte.

Cómo seguirá la causa

La detención del sospechoso marca un punto de inflexión en la causa. En las próximas horas será indagado por el fiscal Viego, quien definirá si avanza con una imputación formal por homicidio agravado. Además, están previstos los resultados de los peritajes forenses, el análisis de cámaras y la trazabilidad del celular, elementos que podrían consolidar la acusación.

Mientras tanto, familiares y vecinos reclaman justicia. “Para mí fue un doble femicidio, no tengo ninguna sospecha”, aseguró Leandro, hijo de Velázquez y hermano de Bustos, en diálogo con La Brújula 24.