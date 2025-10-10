Facundo Pérez en su arribo a Unión Santiago: "Estoy con muchas ganas de que comience el torneo”

El delantero se sumó al plantel del Tricolor para disputar el próximo Regional Federal Amateur 2025/26, tras su salida de Sarmiento de La Banda. Habló de sus objetivos personales y del sueño colectivo del ascenso.

Hoy 14:15

Tras incorporarse oficialmente a Unión Santiago, Facundo Pérez expresó sus sensaciones tras un nuevo desafío con el Tricolor. El atacante, que llega desde Sarmiento de La Banda, aseguró estar con “muchas ganas” de comenzar el Regional Federal Amateur 2025/26 y valoró la recepción del grupo.

“Un lindo comienzo, los chicos me han dado la bienvenida. Todo se está dando para que empecemos de la mejor manera el 19, estoy con muchas ganas de que comience el torneo”, destacó el delantero, que buscará continuidad tras no ser tenido en cuenta en el Profe.

Sobre su salida del conjunto bandeño, Pérez fue sincero: “Uno quiere jugar siempre y el técnico (Molins) no me tenía en cuenta, eso era bastante como para irme. Quería sumar y tener minutos”.

El atacante también se refirió a su estado físico y a lo que puede aportar en el equipo de Vergara: “Me encuentro con chicos que quieren sumar, tratamos de dar lo mejor. El profe ‘Chata’ nos exige en doble turno. Le puedo aportar en ofensiva tratando de asistir. Ojalá se me abra el arco y pueda convertir”.

Finalmente, habló de su deseo de reencontrarse con su mejor nivel: “Si bien en Sarmiento no sumaba minutos, los entrenamientos eran exigentes. Me siento bien, me veía bien, pero al entrenador no le alcanzó. Hoy me encuentro con falta de ritmo, porque las ganas siempre están”, cerró el delantero.