Desgarrador testimonio de la abuela del ladrón baleado: "Robaba para drogarse desde los 12 años"

Soraya Francos expresó durante un diálogo con Noticiero 7 que su nieto, Leo Sayago, delinquía para solventar su adicción. "Mis dos hijos consumen, no saben como hacer para seguir drogándose, entonces roban", dijo.
La noticia sacudió a la sociedad santiagueña durante las primeras horas de este viernes feriado cuando la noticia de que un joven ladrón de 19 años había sido ultimado de dos disparos por un exgendarme cuando intentaron ingresar a su domicilio del barrio Misky Mayu.
Con el correr de las horas se conocieron detalles de la víctima, Leo Sayago, que contaba con un frondoso prontuario por robos, consumo de estupefacientes y que incluso había estado detenido durante 15 días por el robo a una vecina del barrio Río Dulce, situación por la que recibió una golpiza por parte de sus propios vecinos.
En diálogo con Noticiero 7, Soraya Francos, su abuela, reveló que el jovencito "salía a robar para poder drogarse".
"Como familia siempre nos ha dejado sin nada, lo que teníamos, lo sacaba y lo vendía. En el barrio venden droga como pan caliente y la mayoría de los chicos adictos son menores de edad. Venimos peleándola hace muchos años, porque mis dos hijos varones consumen y cómo no saben de que manera seguir drogándose, roban, venden y compran drogas", detalló la mujer en un relato escalofriante.
La mujer reflexionó que "están matando a la juventud, al futuro que viene con ellos. Dejaron de estudiar, no trabajan y los que venden drogas construyen casas lujosas. No sabemos qué hacer. Mi hijo estuvo preso en el Penal y ahí también conseguían para drogarse. Hemos tratado de rehabilitarlos pero se iban porque los trataban mal".
Recordó que el joven fallecido "empezó a drogarse desde los 12 años y fue imposible que deje. Yo ya imaginaba que esto iba a terminar así, porque para todos los demás era una escoria humana. La gente me grita, me tira ladrillazos en mi casa porque pensaban que yo le daba lugar a mis hijos para que se comporten así. No se lo deseo a nadie".