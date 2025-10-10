Ingresar
Unión Santiago sumó rodaje con un amistoso ante Central Córdoba en Frías

El Tricolor se impuso 2-0 en Frías con goles de Facundo Pérez y Martín Torres. El equipo ya confirmó tres refuerzos y aguarda la llegada de un delantero de jerarquía.

Hoy 14:36

Unión Santiago sigue sumando minutos de fútbol de cara al inicio del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, que comenzará el próximo 19 de octubre. En ese marco, el Tricolor disputó un amistoso ante Central Córdoba en Frías, donde se impuso por 2 a 0 en un partido que sirvió para ajustar detalles antes del debut oficial.

El encuentro se jugó en dos tiempos de 40 minutos y dejó buenas sensaciones en el plantel dirigido por Vergara. Los goles fueron convertidos por Facundo Pérez y Martín Torres, en una jornada donde el equipo mostró solidez y efectividad.

De cara al torneo, Unión ya aseguró tres incorporaciones: los delanteros Facundo Pérez y Aguirre Gerez, además del arquero Ángel Leal. Sin embargo, la dirigencia trabaja en la llegada de cuatro refuerzos más, entre ellos un delantero de jerarquía cuyo arribo podría concretarse la próxima semana.

El Tricolor integrará la Zona 12 junto a FIDA (El Arenal, Jiménez), Los Verdes FC (El Mojón, Pellegrini) y Talleres FC (Nueva Esperanza). Su debut será el 19 de octubre ante FIDA, desde las 21:00 en condición de local, en lo que marcará el inicio de un nuevo sueño de ascenso.

TEMAS Club Atlético Unión Santiago Torneo Regional Federal Amateur

