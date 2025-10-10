Ivanna Herrera Loto palpita el Maratón Aniversario de EL LIBERAL: “Tiene un tinte especial para mí”

La atleta santiagueña se prepara para una nueva edición del clásico evento que este año repartirá más de $35 millones en premios. La competencia se correrá el 9 de noviembre por las calles de la Madre de Ciudades.

Hoy 15:16

En el marco del Maratón Aniversario del Diario EL LIBERAL – 60 Años de Canal 7, la atleta Ivanna Herrera Loto vive con entusiasmo la previa de una nueva edición del tradicional evento, que celebrará su 66ª edición el próximo domingo 9 de noviembre en el circuito callejero de Santiago del Estero.

“Venimos preparándonos desde mediados de septiembre. Hay chicos que se preparan para correr por primera vez los 21 kilómetros, buscando su mejor versión. Hicimos una pequeña pretemporada para llegar bien”, comentó tras ser una de las grandes protagonistas en la edición anterior.

Sobre lo que significa esta carrera para ella, Ivanna reconoció: “Para mí tiene un tinte especial, porque me cruzo con la gente que veo en mis entrenamientos. Este año me tira volver a correr, las ganas de seguir intentando están”.

Este año se entregarán más de $35 millones en premios, con un premio principal de $10 millones, que podrá duplicarse si el ganador es socio de Tarjeta Sol. Además, habrá 25 premios de $100 mil para los inscriptos anticipadamente a través de la web de EL LIBERAL y dos premios sorpresa gentileza de Tu Mundo Constructor por un total de $5 millones.

Los participantes deberán presentarse con su documento de identidad para retirar su kit en Galería Plaza Mayor (Avellaneda 133, 1º Piso, local Tarjeta Sol), del 20 de octubre al 8 de noviembre, en los siguientes horarios: lunes a viernes de 8 a 13 y de 18 a 21 hs. Mientras que los sábados de 9 a 12 hs.

La competencia vuelve a posicionarse como el evento deportivo más importante del calendario santiagueño. En la edición 2024, los ganadores fueron Martín Méndez (21k) y Miguel Ángel Garro (10k) entre los hombres, mientras que Ivanna Herrera Loto (21k) y Nélida del Carmen Peñaflor (10k) se consagraron entre las damas.