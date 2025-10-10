Se conmemora un nuevo aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América

La Profesora María del Rosario García estuvo en Noticiero 7, donde brindó una visión de la llegada española al continente y el proceso de conquista.

Hoy 15:31

Este domingo 12 de octubre se conmemora un nuevo aniversario de la llegada de Colón a América, marcando el inicio de un largo proceso de conquista del continente por parte de España. La Profesora María del Rosario García, estuvo en los estudios de Noticiero 7 brindando un punto de vista sobre esta situación.

Esta fecha fue cambiando de nombre, según el paso del tiempo y la revisión de los acontecimientos históricos, donde en un principio era conocido como el Día de la Raza y ahora como Día de la Diversidad Cultural, aunque también se lo llegó a denominar Día de la Hispanidad.

Más allá de los nombres y las connotaciones de cada uno de los nombres con los que se recuerda, o recordó, a la llegada de los españoles al continente americano, no hay que olvidar los cambios que se produjeron a partir de ese momento para ambas partes.

La búsqueda de nuevas rutas comerciales, financiadas por la Corona española, tuvo como resultado el choque de culturas y debates en el último siglo, sobre si fue un descubrimiento, colonización o explotación.