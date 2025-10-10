Alumnos del Colegio Jesús el Maestro participaron de la charla “Amor en tiempos de like”

Las integrantes de la Dirección de Género dictaron una charla que invita a la reflexión sobre los desafíos y desencuentros que surgen en la construcción de vínculos en un mundo cada vez más digitalizado.

La Dirección de Género dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial dictó una charla denominada “Amor en tiempos de like” destinada a los alumnos del Colegio Jesús el Maestro de la ciudad de La Banda.

Las integrantes de la Dirección de Género dictaron una charla que invita a la reflexión sobre los desafíos y desencuentros que surgen en la construcción de vínculos en un mundo cada vez más digitalizado.

La charla forma parte de una estrategia territorial de promoción de derechos impulsada desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani que busca erradicar las violencias y fomentar vínculos sanos y libres de discriminación. Este tipo de actividades refuerzan el trabajo conjunto entre las escuelas y las áreas de género municipales, aportando a la construcción de una comunidad más consciente y empática.

En este sentido, desde el área se indicó que desde el año pasado se viene trabajando en los colegios del nivel secundario, con los adolescentes abordando temáticas como la prevención de la violencia en el noviazgo.

En esta ocasión, las charlas siguen orientadas a los adolescentes teniendo en cuenta que las relaciones de hoy inician en su mayoría a través de las redes sociales y por esto se busca que los chicos puedan tener presentes las diferentes formas en las que puede presentarse la violencia.

Cabe destacar, que la Dirección de Género presta sus servicios de lunes a viernes de 7 a 13 en calle Alberdi N° 129 o se pueden realizar consultas a través de WhatsApp al 3854975711.