Primera Jornada Nacional Inteligente: “La IA y su combinación con otras Tecnologías”

El miércoles 15 de octubre, de 9 a 12:30 hs., se llevará a cabo la 1ra. Jornada Nacional de Inteligencia: “La IA y su combinación con otras Tecnologías” en el Nodo Tecnológico de Santiago del Estero. Organizada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, a través de la Dirección de Gestión Pública, y la Asociación Civil de Capacitación y Trabajo para la Comunidad de Santiago del Estero, este evento promete ser un espacio clave para la actualización y el intercambio de conocimientos sobre el futuro digital.

Con el auspicio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la declaración de interés por la Honorable Legislatura de Santiago del Estero, la jornada contará con una amplia gama de expertos que abordarán las principales temáticas sobre la integración de la inteligencia artificial (IA) en distintas áreas.

Los temas centrales incluirán la aplicación de la IA en la educación, la seguridad cibernética, el impacto de tecnologías como el 5G y la Internet de las Cosas, y mucho más. Esta es una excelente oportunidad para profesionales, estudiantes, investigadores, y público general de comprender los desafíos y las oportunidades que trae consigo la IA en los procesos educativos, laborales y sociales.

La participación es totalmente GRATUITA, y para quienes no puedan asistir de manera presencial, el evento será transmitido en vivo a través de un canal de YouTube.

Durante la jornada, se contará con la presencia de destacados disertantes, como el Dr. Chris Meniw, cofundador de Humanversum Academy, quien hablará sobre ZOE, la primera profesora meta-humana de Latinoamérica creada con IA para enseñar habilidades. Además, el Lic. Aníbal Albornoz, Coordinador General del evento, subrayó la importancia de la IA como agente de transformación para mejorar los procesos productivos y la ciberseguridad, y cómo las administraciones públicas deben adaptarse a la era digital.

La jornada también contará con la presencia del Abogado Hugo Casalli, quien abordará los retos y oportunidades que la IA plantea al sector legal, y el Médico Darío Ocaranza, quien presentará el impacto de la IA en la salud pública con su innovador proyecto de triaje asistido en Argentina.

Para participar, los interesados pueden inscribirse de forma sencilla a través de la plataforma Eventbrite en el siguiente enlace: http://bit.ly/42v2AEn.

No te pierdas esta oportunidad de formar parte de la conversación sobre el futuro digital.