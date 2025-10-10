Wos arrasa en Obras: agotó cinco fechas en tres horas

Lo que en principio iba a ser una sola fecha, de a poco se convirtió en 5 shows y las entradas se agotaron increíblemente en pocas horas.

El fenómeno Wos no se detiene. Después de haber llenado el estadio de Racing con más de 50 mil personas en la presentación de Descartable, su último álbum, el artista anunció una serie de shows en el mítico Estadio Obras Sanitarias y las entradas volaron en cuestión de horas.

Lo que en principio iba a ser una única fecha, el 27 de noviembre, se convirtió rápidamente en una seguidilla de cinco funciones completamente agotadas. A la primera se sumaron las del 28 de noviembre, 4, 10 y 11 de diciembre, confirmando el arrollador momento que atraviesa Valentín Oliva.

Estos conciertos marcarán el cierre de un año intenso para Wos, que recorrió el país con más de 40 presentaciones desde el lanzamiento de Descartable. Cada show fue una muestra del poder de convocatoria y de la conexión que el músico mantiene con su público.

El año pasado, además, Wos lanzó Descartable (En Vivo en Racing), el registro del histórico recital que ofreció el 20 de abril ante un estadio repleto, consolidando su lugar como uno de los artistas más influyentes de la escena argentina.

Con todo agotado y la expectativa en su punto más alto, las noches en Obras prometen ser un nuevo hito en su carrera.