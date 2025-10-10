Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 OCT 2025 | 33º
X
Espectaculos

Wos arrasa en Obras: agotó cinco fechas en tres horas

Lo que en principio iba a ser una sola fecha, de a poco se convirtió en 5 shows y las entradas se agotaron increíblemente en pocas horas.

Hoy 17:24

El fenómeno Wos no se detiene. Después de haber llenado el estadio de Racing con más de 50 mil personas en la presentación de Descartable, su último álbum, el artista anunció una serie de shows en el mítico Estadio Obras Sanitarias y las entradas volaron en cuestión de horas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Lo que en principio iba a ser una única fecha, el 27 de noviembre, se convirtió rápidamente en una seguidilla de cinco funciones completamente agotadas. A la primera se sumaron las del 28 de noviembre, 4, 10 y 11 de diciembre, confirmando el arrollador momento que atraviesa Valentín Oliva.

Estos conciertos marcarán el cierre de un año intenso para Wos, que recorrió el país con más de 40 presentaciones desde el lanzamiento de Descartable. Cada show fue una muestra del poder de convocatoria y de la conexión que el músico mantiene con su público.

El año pasado, además, Wos lanzó Descartable (En Vivo en Racing), el registro del histórico recital que ofreció el 20 de abril ante un estadio repleto, consolidando su lugar como uno de los artistas más influyentes de la escena argentina.

Con todo agotado y la expectativa en su punto más alto, las noches en Obras prometen ser un nuevo hito en su carrera.

TEMAS WOS

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Exgendarme mató de dos disparos a un delincuente que intentó ingresar en su casa
  2. 2. Central Córdoba logró un triunfazo ante Unión y quedó como escolta de la Zona A
  3. 3. Vecinos del Misky Mayu, tras la muerte de un delincuente: “Esto es tierra de nadie, vivimos presos en nuestras casas”
  4. 4. Desgarrador testimonio de la abuela del ladrón baleado: "Robaba para drogarse desde los 12 años"
  5. 5. El tiempo para este viernes 10 de octubre en Santiago del Estero: el calor se hará sentir con una máxima de 37ºC
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT