Un desperfecto en el sistema eléctrico nacional provocó cortes de luz en Quimilí y Río Hondo

El incidente se registró cerca de las 16:18 y afectó a distintas zonas del NOA. En Santiago del Estero, las localidades de Quimilí y Termas de Río Hondo quedaron sin servicio por algunos minutos. La energía fue restablecida completamente antes de las 17.

Hoy 18:11

Durante la tarde de este viernes, un desenganche en la línea de alta tensión de 500 KV Monte QuemadoCobos provocó una fuerte oscilación en el sistema eléctrico del Noroeste Argentino (NOA), generando inconvenientes en distintas provincias de la región.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En Santiago del Estero, el desperfecto ocasionó la salida de servicio de las estaciones transformadoras de Quimilí y Termas de Río Hondo, lo que derivó en cortes de energía en ambas localidades.

El incidente se produjo alrededor de las 16:18 horas y afectó la estabilidad del sistema eléctrico regional. Sin embargo, las cuadrillas técnicas actuaron rápidamente y el servicio fue completamente normalizado a las 16:47, menos de media hora después del evento.

Según se informó, ambas contingencias se originaron en el Sistema de Transporte Eléctrico Nacional y Regional, este último operado por la empresa Transnoa S.A., encargada de la distribución de energía en gran parte del NOA.

