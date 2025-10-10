Neder: “Cada vez endeudan más al país, y se lo van a hacer pagar al pueblo quitando derechos”

El senador nacional encabezó un plenario de Fuerza Patria Peronista en Monte Quemado, departamento Copo.

Hoy 18:47

Fuerza Patria Peronista realizó este viernes un multitudinario plenario en Monte Quemado -cabecera del departamento Copo-, llevado a cabo en el Salón Atira, encabezado por el candidato a senador nacional José Emilio Neder, junto a los candidatos a diputados provinciales Gerardo Montenegro, Nora Mercado y Carlos Hazam, entre otros.

La apertura estuvo a cargo de Hazam, que agradeció “la masiva presencia y respaldo”. Luego Gerardo Montenegro puntualizó: “este gobierno nacional ve a los trabajadores, a los jubilados y a los discapacitados como un problema. La fuerza del peronismo en las urnas va a detener la maldad de Milei”.

El mensaje central lo brindó “Pichón” Neder: “Cada vez que gobierna el país la derecha, la gente la pasa mal. Es cierto que tuvimos errores los peronistas, pero nunca desfinanciar la salud y la universidad pública, nunca quitarle los remedios a los jubilados ni las pensiones a los discapacitados. Solamente alguien con una conciencia cruel, y que le importe nada de la gente, puede hacer semejante cosa como hizo este personaje de presidente”, señaló.

“Yo me pregunto: ¿estos que gobiernan la Nación, para quién gobiernan? Aquí en Monte Quemado, cuando gobernaba el peronismo vinieron ministros nacionales a inaugurar obras como Centro Integrador Comunitario, Colegio, etc. ¿Alguien cree que a los que están ahora le importa algo de Monte Quemado, o que piensan hacer algún proyecto de infraestructura para esta región?”, fustigó.

“Cada vez endeudan más al país, y esa cuenta se la van a hacer pagar al pueblo. ¿Cómo creen que piensan hacerlo? Muy simple: quitando cada día más derechos. Pero aquí estamos los peronistas para militar con dignidad y respeto, con compromiso y solidaridad construyendo con el que tenemos al lado una alternativa superadora a ese odio que no sirve más que para destruir, que no lleva a nada bueno. Que suene el escarmiento de las urnas este 26 de octubre. Muchas gracias por el afecto y la efusividad, hasta el triunfo”, concluyó.