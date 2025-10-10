La UCSE, el Centro de Estudiantes y el Colegio de Abogados, firmarán un acuerdo para realizar pasantías y utilizar el predio social

Los alumnos podrán ingresar al campo laboral a través de esta actividad institucional y académica.

Hoy 19:03

El próximo martes 14 de octubre, a las 10:00, en el Salón del Consejo Superior de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), se llevará a cabo una importante actividad institucional y académica entre la UCSE, la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas, el Centro de Estudiantes y el Colegio de Abogados y Procuradores de Santiago del Estero, junto con su Comisión de Jóvenes Abogados.

Durante el encuentro se firmará un Acta Compromiso de Vinculación entre dichos actores institucionales con el objetivo de fortalecer vínculos promoviendo experiencias formativas que acerquen a los estudiantes al ámbito laboral y comunitario.

En el marco de este acuerdo, el Colegio de Abogados pondrá a disposición del Centro de Estudiantes y la comunidad universitaria, la utilización del predio deportivo ubicado en Costanera Norte, como así también el uso de las instalaciones del Salón Principal para eventos, jornadas académicas y culturales.

Otro de los puntos centrales del compromiso es la creación de un Registro de Estudios Jurídicos, destinado a facilitar pasantías y prácticas profesionales supervisadas para estudiantes avanzados de la carrera de Abogacía, promoviendo la inserción temprana en el campo laboral.

La jornada será encabezada por Autoridades de la Universidad Católica en conjunto con la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas, el Centro de Estudiantes, el Colegio de Abogados. Además, se espera un importante marco de acompañamiento estudiantil y docente.