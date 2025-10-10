Dos mujeres con graves lesiones al chocar contra un auto en la rotonda de Ruta 9

El accidente fue este viernes a la siesta. Trabajó personal de la Comisaría de Villa Balnearia.

Un grave siniestro vial ocurrido en horas de la siesta de este viernes dejó como saldo a dos mujeres con lesiones de consideración, una de ellas derivada al Hospital Regional de la ciudad capital debido a la gravedad de su cuadro.

El hecho se registró alrededor de las 14:30 en la rotonda de calle Juan Felipe Ibarra y Ruta Nacional N° 9, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N° 57 de Villa Balnearia.

Según las primeras averiguaciones, el siniestro tuvo como protagonistas a una motocicleta Gilera Smash de color negra, sin dominio colocado, conducida por Graciela Ávila, de 42 años, con domicilio en barrio San Martín de Las Termas de Río Hondo, quien se desplazaba acompañada por su sobrina Celena Shael Ávila, de 21 años, cuando de manera imprevista se les cruzó un automóvil Renault Sandero, dominio AG218HK, al mando de Esther Nora Agüero, de 84 años, domiciliada en calle Las Acacias N°161 del barrio Villa Balnearia.

Ante la maniobra, las ocupantes del motovehículo cayeron violentamente sobre la calzada, sufriendo lesiones de importancia.

De inmediato ambas fueron trasladadas al Centro Integral de Salud Termas de Río Hondo, donde fueron asistidas por la doctora Ana María Mazzega, quien constató lesiones de gravedad.

Según el diagnóstico médico ampliado, Graciela Ávila presenta fractura de cráneo con hundimiento en parieto temporal izquierdo, desorientación, fractura de dos costillas con hemotórax y neumotórax, por lo que fue derivada de urgencia al Hospital Regional de la ciudad capital.

En tanto, Celena Ávila sufrió fisura de cráneo con entrada de aire en parieto temporal izquierdo y múltiples escoriaciones, permaneciendo internada en la Unidad de Terapia Intensiva del CIS Termas bajo observación y tratamiento intensivo.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Comunitaria N°57 junto a peritos de Criminalística del Departamento de Seguridad Ciudadana N°6, quienes realizaron las pericias de rigor por disposición del fiscal Dr. Zanni, que instruyó las actuaciones judiciales correspondientes para establecer las causas del siniestro.