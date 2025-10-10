Ingresar
Atención Racing: se podría cambiar la sede de la final de la Copa Libertadores

Perú atraviesa una crísis política y, ante esto, la Conmebol estaría evaluando otros lugares para el partido definitorio del 29 de noviembre.

Hoy 19:29

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) analiza la posibilidad de modificar la sede de la final de la Copa Libertadores 2025, programada para el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, debido a la inestabilidad política que atraviesa el país tras la vacancia presidencial de Dina Boluarte y la asunción de José Jerí como nuevo mandatario.

Según informó el medio peruano RPP, el organismo continental estaría evaluando alternativas ante el incierto panorama institucional que vive Perú. Aunque desde el club Universitario de Deportes, anfitrión del estadio designado, aclararon que no recibieron ninguna notificación oficial y que continúan trabajando con el cronograma establecido, la preocupación aumenta con el correr de los días.

No sería la primera vez que la Conmebol se ve obligada a reprogramar una final por motivos políticos o de seguridad. En 2019, el duelo entre Flamengo y River Plate también cambió de sede: inicialmente debía jugarse en Santiago de Chile, pero las protestas sociales en el país trasandino obligaron a trasladarlo precisamente al Monumental de Lima, donde se disputó la histórica final que consagró campeón al conjunto brasileño.

A seis años de aquel antecedente, la historia podría repetirse. Lima, que ya fue escenario de una final continental inolvidable, podría perder nuevamente la organización del evento más importante del fútbol sudamericano si persiste la crisis institucional.

Por el momento, Conmebol no tomó una resolución definitiva, pero las evaluaciones internas están en marcha y no se descarta que la final de la Copa Libertadores 2025 deba trasladarse a otra sede del continente en busca de mayores garantías políticas y de seguridad.

