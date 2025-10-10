Ingresar
Así fue el emotivo reencuentro de Thiago Medina con sus hijas tras 28 días: “Una nueva vida”

El exparticipante de “Gran Hermano” volvió a ver a las gemelas Aimé y Laia después de su accidente.

Hoy 19:46

Thiago Medina recibió el alta médico este jueves y una de las primeras cosas que hizo fue reencontrarse con Aimé y Laia, las gemelas de un año que tiene con Daniela Celis.

El exparticipante de Gran Hermano (Telefe) volvió a ver a las nenas en la casa en la que convivía junto a su exnovia, que será donde vivirá a partir de ahora.

En sus cuentas de Instagram, Daniela y Thiago hicieron un posteo compartido mostrando cómo fue el emotivo momento.

“¡Gracias a ustedes hoy puedo verlas de vuelta a mis hijas! Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias a cada persona que pidió por mí, gracias a la contención a mi familia. Gracias por darme una nueva vida", escribió conmovido.

En el clip se puede ver a las nenas corriendo al encuentro de su papá. Al verse, se fundieron en un abrazo que jamás olvidarán.

