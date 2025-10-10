Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 OCT 2025 | 26º
X
Locales

Apasionante segunda jornada del GP3 Chile y el Campeonato Argentino de Velocidad

Se llevó a cabo en el Autódromo Internacional de Las Termas de Río Hondo.

Hoy 19:50

Este viernes se vivió una intensa segunda jornada de la doble fecha correspondiente al GP3 Chile y al Campeonato Argentino de Velocidad (CAV) en el Autódromo Internacional de Las Termas de Río Hondo.

Desde temprano, pilotos y equipos desplegaron toda su preparación en entrenamientos, clasificaciones y competencias oficiales. La actividad inició a primera hora con la apertura del circuito y las tandas de warm up de las diferentes categorías. Luego, la Talent Cup hizo su debut en pista, incorporándose al cronograma oficial del día.

Uno de los momentos más importantes fue la carrera pendiente de la cuarta fecha de la categoría SBK Experto y Senior. Los pilotos más experimentados brindaron un espectáculo vibrante a lo largo de 12 vueltas, definiendo así el primer podio oficial del fin de semana, quedando en lo más alto Juan Solorza, el segundo puesto fue para Marcos Solorza y el tercero para Vicente Kruger.

En el Superbike Senior, el ganador fue Pablo Gamberini, seguido por Rodrigo Berrios y Walter Rebolledo.

Al mediodía se desarrollaron las sesiones de clasificación (Q1) correspondientes a la quinta y sexta fecha en todas las divisiones. Por la tarde continuaron los entrenamientos y tuvo lugar la segunda presentación de la Talent Cup.

La jornada culminó con las emocionantes Súper Pole, que determinaron las posiciones de largada para las carreras del fin de semana en las categorías GP3 Cup, Amateurs y SBK.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Exgendarme mató de dos disparos a un delincuente que intentó ingresar en su casa
  2. 2. Central Córdoba logró un triunfazo ante Unión y quedó como escolta de la Zona A
  3. 3. Vecinos del Misky Mayu, tras la muerte de un delincuente: “Esto es tierra de nadie, vivimos presos en nuestras casas”
  4. 4. Desgarrador testimonio de la abuela del ladrón baleado: "Robaba para drogarse desde los 12 años"
  5. 5. El tiempo para este viernes 10 de octubre en Santiago del Estero: el calor se hará sentir con una máxima de 37ºC
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT