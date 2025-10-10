Apasionante segunda jornada del GP3 Chile y el Campeonato Argentino de Velocidad

Se llevó a cabo en el Autódromo Internacional de Las Termas de Río Hondo.

Hoy 19:50

Este viernes se vivió una intensa segunda jornada de la doble fecha correspondiente al GP3 Chile y al Campeonato Argentino de Velocidad (CAV) en el Autódromo Internacional de Las Termas de Río Hondo.

Desde temprano, pilotos y equipos desplegaron toda su preparación en entrenamientos, clasificaciones y competencias oficiales. La actividad inició a primera hora con la apertura del circuito y las tandas de warm up de las diferentes categorías. Luego, la Talent Cup hizo su debut en pista, incorporándose al cronograma oficial del día.

Uno de los momentos más importantes fue la carrera pendiente de la cuarta fecha de la categoría SBK Experto y Senior. Los pilotos más experimentados brindaron un espectáculo vibrante a lo largo de 12 vueltas, definiendo así el primer podio oficial del fin de semana, quedando en lo más alto Juan Solorza, el segundo puesto fue para Marcos Solorza y el tercero para Vicente Kruger.

En el Superbike Senior, el ganador fue Pablo Gamberini, seguido por Rodrigo Berrios y Walter Rebolledo.

Al mediodía se desarrollaron las sesiones de clasificación (Q1) correspondientes a la quinta y sexta fecha en todas las divisiones. Por la tarde continuaron los entrenamientos y tuvo lugar la segunda presentación de la Talent Cup.

La jornada culminó con las emocionantes Súper Pole, que determinaron las posiciones de largada para las carreras del fin de semana en las categorías GP3 Cup, Amateurs y SBK.