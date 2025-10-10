La emotiva tarde de Nacho Russo: llanto antes del partido, gol contra Newells y dedicatoria a Miguel

Pese a la muerte de su padre, el delantero de Tigre eligió jugar y tras un emotivo momento durante el minuto de silencio logró abrir el marcador en Rosario.

La muerte de Miguel Ángel Russo conmocionó al fútbol argentino y dejó una profunda huella en todos los rincones del deporte. Horas después de su fallecimiento, su hijo Nacho Russo decidió rendirle el más sentido homenaje dentro del campo de juego, al participar del encuentro entre Tigre y Newell’s en el Coloso Marcelo Bielsa, donde logró marcar un gol que emocionó a todos.

Antes del inicio del partido, se realizó un minuto de silencio en memoria del histórico entrenador, quien fue figura emblemática de Boca Juniors y Rosario Central. A pesar de su fuerte identificación con el Canalla, el respeto se impuso en el Parque de la Independencia, donde tanto jugadores como hinchas acompañaron el momento con profundo recogimiento. En ese contexto, Nacho, visiblemente conmovido, formó parte de la delegación del Matador de Victoria tras sumarse a último momento, apenas unas horas después de despedir a su padre.

A los 22 minutos de juego, el delantero de 24 años mostró su instinto goleador: apareció solo en el área y empujó la pelota al fondo del arco para abrir el marcador. Inmediatamente, rompió en llanto mientras sus compañeros lo rodeaban con abrazos. Antes de reanudar el partido, levantó su camiseta y mostró un tatuaje dedicado a Miguel Ángel con una de sus frases más recordadas: “Todo se cura con amor”.