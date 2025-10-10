Se lanzó el Partido República Modelo en Santiago del Estero

Se hizo la presentación el jueves último.

Hoy 20:17

Expresó su adhesión electoral al Frente Cívico por Santiago. República Modelo comienza su camino político en Santiago del Estero y demás distritos nacionales. Este jueves 9, a la noche, en el salón del Hipódromo "12 de Octubre" de Santiago del Estero el partido político nacional República Modelo hizo su aparición oficial en el terreno de la política provincial, con la presencia del flamante presidente nacional de RM, Lic. Diego -Roberto Ramos.

En ese marco, se realizó un plenario con referentes máximos del Frente Cívico por Santiago contando con la presencia de los candidatos a diputados provinciales Nilda Moyano y Martín Díaz Achaval.

Ante una concurrencia significativa y en un clima entusiasta sus referentes máximos el Lic. Diego Ramos, como presidente nacional de RM, la Dra. Laura Eijo, como presidente de distrito y el Profesor Nahuel Baudino, como vicepresidente, pusieron a consideración las propuestas del proyecto político de República Modelo que acompaña electoralmente al Frente Cívico por Santiago.

En este sentido el presidente nacional de dicho partido, el licenciado Diego Ramos llamó a recuperar la iniciativa para contrarrestar la lógica de la demonización de la política y del Estado, a poner las estrategias y la capacidad suficiente para convencer a aquellos que están confundidos o se sienten estafados por el discurso del odio y de la mentira.

Para ello, enfatizó en sostener y en visibilizar en un diálogo de respeto a que miren las políticas de Estado como única garantía de dar sentido a las personas y a la vida en comunidad, poder recuperar el sentido de la política enfocados en la visión del proyecto ético político del Frente Cívico que encabeza el Gobernador, Dr. Gerardo Zamora.

Por su parte, Nilda Moyano y Martín Díaz Achaval, llamaron a sostener este modelo político que es referente a nivel nacional y reconocido internacionalmente.

Finalmente, el plenario concluyó con una capacitación por parte de los candidatos sobre cómo votar en las próximas elecciones, saldando las dudas de los participantes.