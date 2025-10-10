Ingresar
Franco Mastantuono fue desafectado para los amistosos de la Selección Argentina: qué pasó

El atacante de Real Madrid se quedó afuera de la gira que incluye los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico.

Hoy 21:22

La Selección Argentina sufrió una nueva baja horas antes del amistoso ante Venezuela. Además de la confirmada ausencia de Lionel Messi, el joven talento Franco Mastantuono fue desafectado por una molestia muscular que lo deja fuera de la gira.

El atacante del Real Madrid sintió una sobrecarga en el muslo izquierdo durante el entrenamiento del jueves. Los estudios médicos confirmaron que deberá permanecer algunos días en recuperación, por lo que no podrá participar del amistoso ni de las próximas prácticas con el equipo nacional.

Pese a la baja, Lionel Scaloni mantendrá su plan de darle rodaje a nuevos jugadores, como Nicolás Paz, quien será titular esta noche frente a la Vinotinto. El entrenador busca probar variantes pensando en la Copa América 2026 y las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

El primero en quedar afuera de la convocatoria había sido Thiago Almada, quien se recupera de un desgarro en el sóleo derecho sufrido en la última fecha FIFA con el Atlético de Madrid.

Tras esta lesión, Mastantuono regresará a Madrid para reincorporarse al Merengue. Esta era su tercera citación con la Selección Mayor, luego de su debut oficial en junio ante Chile por las Eliminatorias, y representaba una oportunidad clave para afianzarse en el proyecto de Scaloni.

