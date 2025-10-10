Operativo antidroga en Copo: detuvieron a un médico de Gendarmería y secuestraron casi 6 kilos de cocaína

El procedimiento se llevó a cabo en el puesto fronterizo Urutaú, donde fueron arrestadas cuatro personas oriundas de Salta, entre ellas un menor de edad.

Hoy 21:51

Un importante procedimiento por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes se desarrolló este viernes en el puesto fronterizo Urutaú, ubicado en el departamento Copo, al norte de Santiago del Estero. Durante el operativo, personal de control interceptó una camioneta Toyota Hilux que transportaba una importante cantidad de cocaína oculta en una mochila.

Entre los detenidos figura Aníbal David Borda, de 50 años, médico de Gendarmería Nacional con domicilio en Cerrillos, provincia de Salta. También fueron arrestados Daniel Ricardo Acosta (39), Francisco Exequiel Torres (30) y un menor de 14 años, de apellido Acosta, todos oriundos de la misma localidad.

En la requisa, efectuada con autorización judicial y la presencia de testigos, se contó con la colaboración de la unidad K9 “Maia”, que detectó la droga en una mochila. El pesaje arrojó un total de 5,690 kilogramos de cocaína. Además, se secuestraron cuatro teléfonos celulares de alta gama, $831.400 en efectivo, $2.000 guaraníes, una campera, camisa y credencial de Gendarmería Nacional, además del vehículo utilizado.

Por disposición del Dr. Sebastián Argibay, del Juzgado de Control y Garantías de Segunda Nominación, se ordenó la detención e incomunicación de los tres mayores de edad, mientras que el menor fue alojado en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Monte Quemado para su posterior entrega a su progenitora. La sustancia incautada fue trasladada a la ciudad Capital para su resguardo en la Base de Drogas Peligrosas.

El operativo, que forma parte de las acciones de control fronterizo, puso nuevamente en evidencia el trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico en la región norte de la provincia.