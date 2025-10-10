Así vivió Messi el amistoso de la Selección Argentina: por qué no jugó

El crack rosarino no participó del duelo ante Venezuela en Miami, pero siguió la acción desde el palco, junto a su familia y a puro mate.

Lionel Messi no fue parte del amistoso que la Selección Argentina disputó ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, tal como había adelantado el entrenador Lionel Scaloni en conferencia de prensa. El técnico explicó que se trataba de una oportunidad para probar variantes dentro del plantel y darle descanso al capitán.

“Hemos hablado con él, son partidos para probar y ver, pero con él hablaremos y decidiremos. Me gustaría probar diferentes alternativas porque son encuentros pensados para eso”, afirmó Scaloni, dejando claro que la ausencia del Diez era parte del plan de rotaciones.

El principal motivo detrás de la decisión fue darle descanso a Messi, quien acumuló siete partidos en apenas 27 días con Inter Miami, incluyendo viajes exigentes a Nueva York y Toronto. El cuerpo técnico entendió que era el momento ideal para evitar sobrecargas y permitirle recuperar energías tras un cierre de temporada regular muy intenso en la MLS.

Pese a no estar en el campo, el capitán de la Albiceleste dijo presente en el estadio junto a su familia. Desde uno de los palcos del Hard Rock Stadium, se lo vio relajado, tomando mate y siguiendo de cerca cada jugada del equipo.

La imagen de Messi sonriente y atento fue una de las postales de la noche en Miami, en una jornada donde Argentina aprovechó el amistoso para continuar ajustando detalles y dar minutos a los jugadores con menos rodaje.