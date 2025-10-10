Ingresar
Voraz incendio consumió por completo un auto en avenida Lugones

El siniestro ocurrió cerca de las 21 horas en la esquina de avenida Lugones y Lavalle, donde un Volkswagen Polo Classic ardió en llamas hasta quedar totalmente consumido.

Hoy 22:38

Un incendio vehicular se registró alrededor de las 21 horas de este viernes en la intersección de avenida Lugones y Lavalle, en la ciudad Capital.

Según se informó, un automóvil Volkswagen Polo Classic con sistema de GNC fue alcanzado por las llamas, provocando pérdidas materiales totales.

Al lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios, que logró controlar el fuego y evitar su propagación a otros sectores.

Afortunadamente, no se registraron víctimas ni heridos como consecuencia del siniestro.

Las causas que originaron el incendio aún se encuentran bajo investigación para determinar si se trató de una falla mecánica o un desperfecto en el sistema de gas del vehículo.

