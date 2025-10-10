Añatuya: detienen a dos sujetos y recuperan una moto robada

Los sujetos, en estado de ebriedad, sustrajeron el rodado y lo ocultaron en zona montuosa. La policía los aprehendió y recuperó la moto.

Hoy 23:32

En la tarde de este viernes una mujer informó a la policía de la sustracción de su rodado Honda Wave desde su domicilio del barrio Néstor Kirchner.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De inmediato, efectivos de la División Prevención y Robos y Hurtos de la Departamental 13 se trasladó al lugar para verificar el hecho. Al mismo tiempo, la damnificada radicó la denuncia en la Comisaría 41.

En base a las tareas de investigación, los efectivos obtuvieron el testimonio de un testigo clave, que brindó datos del posible autor del ilícito.

Por lo que tras un recorrido por el sector, en una esquina dieron con la presencia de dos jóvenes que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas, y uno de ellos identificado como "Negro" Coronel sería el señalado como responsable del robo del rodado.

Tras ser indagado, ambos sujetos comenzaron a inculparse del hecho, hasta que manifestaron el lugar donde habrían ocultado el rodado.

De este modo se procedió a la aprehensión de los mismos y se dirigieron al lugar señalado, tratándose de una zona montuosa de difícil acceso, donde hallaron el rodado denunciado.

Dada la situación, la fiscal Dra. Alejandra Sobrero dispuso el secuestro del motovehículo y la aprehensión de los involucrados identificados como Nicolás Coronel de 21 años y Daniel Soplan de 28 años.