SANTIAGO DEL ESTERO | 11 OCT 2025
Somos Deporte

Otra jornada a puro hockey con el Súper 8 en Santiago del Estero

Este viernes se disputaron entretenidos partidos y este sábado arrancan las semifinales.

Hoy 22:47
Hockey

El Súper 8 de hockey continúa desplegando todo su nivel en Santiago del Estero, con una nueva jornada llena de emociones y partidos de alto vuelo en el Estadio Polideportivo Provincial. Este viernes, los mejores equipos del país volvieron a salir a la cancha y ofrecieron un gran espectáculo ante el público presente.

Los encuentros disputados dejaron en claro el alto nivel competitivo del certamen, con choques intensos, goles y actuaciones destacadas tanto en la rama femenina como masculina. Cada equipo dejó todo en busca de un lugar en la siguiente instancia, que ya tiene definidos a sus protagonistas.

Este sábado, la emoción continuará con el inicio de las semifinales, donde los conjuntos clasificados irán por el pase a la gran final del torneo. El ambiente en el Polideportivo promete ser una verdadera fiesta del hockey argentino.

El Súper 8 sigue consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario nacional, combinando talento, competencia y pasión en cada jornada. Santiago del Estero, una vez más, se convierte en sede de un espectáculo deportivo de primer nivel.

RESULTADOS Y PROGRAMACIÓN

Femenina

Masculina

