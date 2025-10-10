El emotivo minuto de silencio en Miami por Miguel Ángel Russo antes del partido entre Argentina y Venezuela

El Hard Rock Stadium se sumergió en un emocionante momento para homenajear al histórico entrenador de Boca Juniors

El Hard Rock Stadium de Miami fue escenario de un momento conmovedor antes del inicio del amistoso entre la Selección Argentina y Venezuela. A modo de homenaje por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien murió el miércoles a los 69 años, se realizó un minuto de silencio que conmovió a todos los presentes.

Ambos equipos se reunieron en el círculo central para rendir tributo al histórico entrenador de Boca Juniors, mientras el público en las tribunas aplaudía y expresaba su respeto. Los futbolistas del conjunto dirigido por Lionel Scaloni lucieron brazaletes negros en señal de luto, recordando al técnico que conquistó 10 títulos, incluida una Copa Libertadores con el Xeneize.

La muerte de Russo generó un profundo impacto en el fútbol argentino. En todos los estadios del país se realizaron minutos de silencio antes de los partidos del Torneo Clausura, y la AFA confirmó que el homenaje se mantendrá “en todas las categorías y divisiones hasta el domingo 12 de octubre”.

En el Nuevo Gasómetro, el duelo entre San Lorenzo y San Martín de San Juan abrió la jornada con un emotivo tributo, mientras que en el Coloso Marcelo Bielsa, su hijo Nacho Russo convirtió un gol para Tigre y se lo dedicó a su padre.

Durante la conferencia de prensa del jueves, Scaloni recordó al entrenador con emoción: “Recibimos la triste noticia en medio del entrenamiento. Fue muy duro. Hicimos un minuto de silencio porque lo teníamos que hacer. Miguel dejó una huella imborrable en el fútbol y en la forma de comportarse dentro y fuera de la cancha”.

El homenaje también llegó desde las redes sociales. Leandro Paredes, actual capitán de Boca y concentrado con la Selección en Miami, le dedicó un mensaje: “Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión. Nos dejas recuerdos y enseñanzas. Hasta siempre, Miguel”. Por su parte, Lionel Messi publicó en su cuenta de Instagram: “QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana”.

La Selección Argentina cerrará su gira amistosa el martes, cuando enfrente a Puerto Rico en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, en lo que será una nueva oportunidad para rendir homenaje a una figura eterna del fútbol argentino como Miguel Ángel Russo.