Detienen a sujetos por el robo de animales caprinos y porcinos

Pequeños productores denunciaron al sujeto. Tras un allanamiento la policía logró su aprehensión.

Hoy 00:42

Un sujeto de 51 años fue denunciado por un productor de animales caprinos, por el robo y fanaemiento de ejemplares de su propiedad.

Tras tareas investigativas personal de la Comisaría 44 de Tintina, logró recabar información que involucraba al denunciado con el robo, faena y comercialización de animales caprinos y porcinos.

En base a ello, la Jueza Erika Casagrande ordenó el allanamiento del domicilio, donde pudieron secuestrar un motovehículo, un cierra de cortar carne, una balanza, cuchillos carniceros, una máquina de picar carne, sogas, un aparejo y cortes de carne de un animal porcino. Además de la detención del denunciado identificado como Nuan Aguirre.