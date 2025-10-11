De Felippe, tras la victoria ante Unión: “Ojalá podamos darle una alegría a la gente”

El entrenador ferroviario analizó la actuación de su equipo luego del 3-1 ante el Tatengue.

El entrenador de Central Córdoba, Omar De Felippe, se mostró satisfecho tras la gran victoria por 3-1 ante Unión de Santa Fe, que dejó al Ferroviario como escolta de Defensa y Justicia en la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En conferencia de prensa, el técnico valoró el regreso al triunfo después de cuatro fechas y destacó la mejora en el rendimiento colectivo.

“Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado y duro. Este equipo (Unión) juega bien, tiene las cosas claras. Pero hemos mejorado: defendimos mejor, tuvimos más volumen de juego y aprovechamos los espacios, algo que antes no estábamos logrando. Hubo jugadores que levantaron mucho, Galván y Heredia hicieron un gran partido. El equipo empezó a aparecer por momentos”, analizó el DT santiagueño.

De Felippe resaltó además la fortaleza defensiva y la actitud del plantel. “Cuando no apareció el juego, supimos defender y aguantar. Uno siempre quiere mejorar, tener más argumentos futbolísticos. El fútbol argentino está muy parejo, y por eso sabíamos que hoy teníamos que ganar de alguna manera. Haber sumado de a tres nos mantiene con la ilusión de meternos entre los ocho”, afirmó.

Consultado sobre la clave del triunfo, el técnico fue claro: “Estuvimos muy atentos y nos atrevimos más. Intentamos más, llegamos más y aprovechamos mejor la velocidad de los extremos. El equipo fue más parejo, administró bien la pelota cuando la tuvo y fue duro en la marca, como hay que ser”.

El entrenador también habló sobre la competencia interna dentro del plantel. “A veces no me siento bien porque hay chicos que no están teniendo oportunidades, como José Florentín, que está desde el inicio con nosotros y tuvo una gran Copa Argentina. Pero esto es semana a semana: pongo al que mejor veo. Las decisiones no son personales, son deportivas, y eso los jugadores lo saben”, explicó.

Finalmente, De Felippe se refirió a la posibilidad de clasificar a la Copa Sudamericana. “Hay que pelear hasta el final, partido a partido. No miro las tablas, me interesa más el grupo y la del descenso. Queremos despegar de ahí y eso nos puede llevar a otra cosa, como una Copa. Parece lejos, pero faltan muchos puntos y no perdemos la ilusión”, aseguró.

Y concluyó: “No quiero poner la presión de decir que vamos a jugar una Copa. Primero hay que entrar entre los ocho, eso nos puede abrir otras puertas. Ojalá podamos darle una alegría a la gente y a los pibes por el sacrificio que hacen. Queremos coronarlo con una clasificación a los playoffs”.