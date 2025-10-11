Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 OCT 2025 | 28º
X
Somos Deporte

En vivo: con Maher Carrizo, Argentina va por las semifinales del Mundial Sub 20 ante México

La Albiceleste, con el delantero santiagueño como titular, enfrentará a la Tricolor por los cuartos de final del certamen que se disputa en Chile. Transmite Canal 7 Satelital de Santiago del Estero.

Hoy 21:30
Maher Carrizo Argentina Sub-20
Argentina Sub-20
Maher Carrizo Argentina Sub-20
Maher Carrizo Argentina Sub-20

La Selección Argentina Sub 20 enfrentará este sábado desde las 20:00 a México en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por los cuartos de final del Mundial Sub 20. La Albiceleste, dirigida por Diego Placente, llega con un andar perfecto y un gran rendimiento colectivo, mientras que la Tri también arriba motivada tras golear a Chile.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Maher Carrizo

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Allanamientos por drogas en el barrio Sarmiento: secuestraron una millonaria suma y cocaína
  2. 2. Tragedia en La Banda: un joven de 26 años murió electrocutado en el barrio San Fernando
  3. 3. Detienen a sujetos por el robo de animales caprinos y porcinos
  4. 4. Dos sujetos borrachos se pelearon y uno de ellos terminó con una grave herida en un pulmón
  5. 5. Hallaron sin vida a un joven de 20 años en el barrio Los Lagos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT