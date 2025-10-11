En vivo: con Maher Carrizo, Argentina va por las semifinales del Mundial Sub 20 ante México

La Albiceleste, con el delantero santiagueño como titular, enfrentará a la Tricolor por los cuartos de final del certamen que se disputa en Chile. Transmite Canal 7 Satelital de Santiago del Estero.
La Selección Argentina Sub 20 enfrentará este sábado desde las 20:00 a México en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por los cuartos de final del Mundial Sub 20. La Albiceleste, dirigida por Diego Placente, llega con un andar perfecto y un gran rendimiento colectivo, mientras que la Tri también arriba motivada tras golear a Chile.
