Falleció otra víctima del violento choque frontal entre un colectivo y un auto en Ojo de Agua

La tragedia ocurrida el 26 de septiembre en la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 932, en el paraje María del Huerto (departamento Ojo de Agua), sumó una nueva víctima fatal. Victoriano Villarroel, quien se encontraba internado en grave estado en el Hospital Regional desde el día del siniestro, falleció en la jornada de ayer, lamentablemente.

El accidente ocurrió cerca de las 23:45 cuando un automóvil Renault 12, que circulaba en sentido sur-norte y era conducido por Nelson Vivas, colisionó de manera frontal contra un colectivo de larga distancia de la empresa Balut. De acuerdo con las primeras pericias realizadas por la Policía, el vehículo particular se habría cruzado de carril por causas que aún se investigan, impactando violentamente contra la parte frontal izquierda del ómnibus.

En el automóvil viajaban tres personas: el conductor Vivas, Villarroel y Bruno, quien perdió la vida de manera instantánea debido a la magnitud del impacto. Villarroel fue trasladado de urgencia con heridas de extrema gravedad y, tras varios días de lucha en el hospital, falleció en las últimas horas.

El colectivo, que estaba al mando de Martínez, de 49 años, oriundo de la provincia de Jujuy, transportaba pasajeros en ese momento. Afortunadamente, no se reportaron heridos entre los ocupantes del transporte de larga distancia.

La fiscalía de turno ha iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los motivos que provocaron que el conductor del automóvil perdiera el control del vehículo e invadiera el carril contrario. Si bien no se descartan hipótesis relacionadas con fatiga, fallas mecánicas o distracción, las pericias en curso serán claves para determinar las causas exactas del accidente.

Con el fallecimiento de Villarroel, ya son dos las víctimas fatales de este trágico siniestro, que nuevamente enluta a la región.