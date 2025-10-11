Recuperaron una moto sustraída en Av. Libertador: el delincuente abandonó el rodado y logró escapar

El joven evasor logró escapar por un pasaje sin salida, donde abandonó la moto y trepó las tapias de las viviendas colindantes, logrando perderse de vista.

Personal de la Unidad Táctica Motorizada de la Policía de la provincia logró recuperar una motocicleta Honda XR 300 Rally, que había sido robada horas antes en inmediaciones de la avenida Libertador, entre las calles Viamonte y Rodríguez. El accionar de los efectivos fue rápido y eficiente, permitiendo la recuperación del vehículo en poco tiempo.

Según los primeros informes, los uniformados realizaban recorridos preventivos cuando tomaron conocimiento de que la moto había sido vista circulando por la avenida Libertad. Ante esta información, los efectivos iniciaron la búsqueda del rodado en las inmediaciones, logrando divisarlo en la intersección de Pedro León Gallo y el Canal San Martín.

Al percatarse de la presencia policial, el conductor de la motocicleta intentó darse a la fuga, lo que dio inicio a un seguimiento controlado. El joven evasor logró escapar por un pasaje sin salida, donde abandonó la moto y trepó las tapias de las viviendas colindantes, logrando perderse de vista.

La motocicleta recuperada fue trasladada a la comisaría local, donde quedó a disposición de la fiscalía de turno, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el responsable del robo.