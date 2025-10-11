Mica Viciconte y Flor Vigna protagonizaron un "tenso cruce" y reavivaron su "vieja rivalidad"

Las imágenes forman parte de un video promocional de una pelea que se concretará en el mes de diciembre.

Hoy 09:57

Mica Viciconte y Flor Vigna protagonizaron un intenso y comentado momento durante el careo Parense de Manos, el evento de boxeo organizado por Luquitas Rodríguez y su equipo, en colaboración con el programa Paren la Mano de Vorterix.

El evento funciona también como una oportunidad para que ambas revivieran su faceta más competitiva, recordando a los fanáticos las intensas disputas que las caracterizaron hace diez años atrás durante sus días en Combate.

En el video promocional que tanto Mica como Flor compartieron en redes sociales, se las ve empujándose y a punto de irse a las manos, lo que generó gran revuelo entre quienes las rodeaban. Tras años de alimentar la rivalidad mediática y deportiva, la escena, cuidadosamente preparada, forma parte de una puesta que busca generar tensión y expectativa a dos meses del compromiso.

Las ex “Combate” se enfrentarán en el cuadrilátero el 20 de diciembre en el estadio de Huracán, en lo que será la tercera edición de Párense de Manos.

Cómo comenzó la rivalidad de Flor Vigna y Mica Viciconte

La rivalidad entre Flor Vigna y Mica Viciconte se volvió uno de los conflictos más recordados del programa Combate. Desde sus primeras competencias, ambas se destacaron por su carácter competitivo y su determinación por liderar los equipos (rojo y verde), lo que generó numerosos roces dentro y fuera de la pista.

Los enfrentamientos incluían desafíos físicos intensos, discusiones por estrategias y constantes comentarios entre ellas que subían la tensión del programa. Con el tiempo, los cruces mediáticos y los “dardos” en entrevistas y redes sociales consolidaron la rivalidad como un eje de atención para los fans del ciclo.

Si bien con los años se vieron momentos de acercamiento y reconciliación, la historia de enfrentamientos en el ciclo quedó como un símbolo de su competitividad y del choque de personalidades fuertes que caracterizó al programa.