Doblete de Messi para la goleada del Inter Miami ante Atlanta United

Las Garzas obtuvieron una nueva victoria en el torneo norteamericano al imponer con categoría por 4 a 0 en el Chase Stadium.

Hoy 23:51

El Inter Miami vivió una noche histórica en el Chase Stadium, con la despedida de la etapa regular de la MLS y la fiesta de los ex culés: Lionel Messi, Jordi Alba y Luis Suárez. El equipo se impuso 4-0 a Atlanta United, asegurando el tercer puesto del Este y acercándose a la lucha por el segundo lugar en el Decision Day.

Messi, desafectado a último momento de la Selección Argentina, se lució con dos golazos, una asistencia y su magia intacta. Alba jugó un partido especial tras anunciar su retiro a inicios de esta semana, y Suárez completó la fiesta con un golazo que desató la locura de los fanáticos.

El primer gol llegó tras una gran asistencia de Baltasar Rodríguez, con Messi definiendo de zurda desde afuera del área, pegada al palo, quedando como goleador en soledad de la MLS. En la segunda mitad, Alba y Suárez tuvieron su premio: Jordi recibió una asistencia de Messi desde atrás de mitad de cancha y definió con clase, mientras que Suárez convirtió un potente remate desde larga distancia para sellar el 3-0 y desatar la celebración de La Familia.

Con este triunfo, el Inter Miami visitará a Nashville SC en el Decision Day y buscará mejorar su posición frente a FC Cincinnati, que recibirá a CF Montréal. Ambos partidos se jugarán el sábado 18 de octubre.